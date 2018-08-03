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03.08.2018  10:27   

Незаконно срубленные «дрова на зиму» могут не пригодиться три года

Именно такой уголовный срок предусматривает статья за незаконную порубку леса.


// Нацполиция

На этот раз за незаконную вырубку леса полицейские задержали мужчину  в Волчанском районе. Нарушителем оказался 33-летний житель Чугуевского района. Он спилил 7 стволов дуба, чем нанес районному лесному хозяйству материальный ущерб почти на 66 тысяч гривен.

Полицейские установили, что в период с 10 по 29 июля мужчина спилил 6 деревьев породы дуб в селе Хотомля Волчанского района, которые успел продать. Свои действия злоумышленник объяснил тяжелым материальным положением.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно  санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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