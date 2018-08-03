Незаконно срубленные «дрова на зиму» могут не пригодиться три года

Полицейские установили, что в период с 10 по 29 июля мужчина спилил 6 деревьев породы дуб в селе Хотомля Волчанского района, которые успел продать. Свои действия злоумышленник объяснил тяжелым материальным положением.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.