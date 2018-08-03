Возле парка «Зеленый Гай» ЗАЗ столкнулся с микроавтобусом (ФОТО)

Пострадали по пассажиру из каждого автомобиля.
Авария произошла около восьми часов утра 3 августа на перекрестке улиц Мира и Библика.
Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen Transporter и ЗАЗ Sens.
В результате ДТП бригада скорой помощи госпитализировала в больницу пассажира автомобиля Volkswagen и пассажира автомобиля ЗАЗ.
Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: