Главная Новости Криминал и происшествия Возле парка «Зеленый Гай» ЗАЗ столкнулся с микроавтобусом (ФОТО)
03.08.2018  12:07   

Возле парка «Зеленый Гай» ЗАЗ столкнулся с микроавтобусом (ФОТО)

Пострадали по пассажиру из каждого автомобиля.


// Патрульная полиция

Авария произошла около восьми часов утра 3 августа на перекрестке улиц Мира и Библика.

Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen Transporter и ЗАЗ Sens.

В результате ДТП бригада скорой помощи госпитализировала в больницу пассажира автомобиля Volkswagen и пассажира автомобиля ЗАЗ.

Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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