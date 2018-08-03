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03.08.2018  12:35   

Полицейские-вымогатели попали под следствие прокуратуры (ВИДЕО)

Начато расследование относительно патрульных, требовавших взятку в 10 000 гривен


//facebook

Как сообщает прокуратура Харьковской области, начато расследование по факту требования взятки со стороны патрульных за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя (ч. 3 в. 368 КК Украины).

Как отметил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов. "Мы все видели это видео. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следователями", - сказал А. Степанов.

Напомним, идет речь об инциденте, который случился на трассе в Чугуеве.

Видео с записью, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги появилось на канале одного из пользователей YouTube.

Как сообщили в ГУ Нацполиции, люди, которые присутствующие на видео, написали заявление в Чугуевский отдел полиции.

Приказом начальника ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование, по закону оно может длиться до 30 дней. Материалы расследования будут переданы прокуратуре для принятия процессуального решения в рамках действующего законодательства

Данные работники отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества и специальной конфискацией.
 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков, полиция, патрульные
 
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