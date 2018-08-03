Полицейские-вымогатели попали под следствие прокуратуры (ВИДЕО)

Начато расследование относительно патрульных, требовавших взятку в 10 000 гривен
Как сообщает прокуратура Харьковской области, начато расследование по факту требования взятки со стороны патрульных за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя (ч. 3 в. 368 КК Украины).
Как отметил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов. "Мы все видели это видео. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следователями", - сказал А. Степанов.
Напомним, идет речь об инциденте, который случился на трассе в Чугуеве.
Видео с записью, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги появилось на канале одного из пользователей YouTube.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, люди, которые присутствующие на видео, написали заявление в Чугуевский отдел полиции.
Приказом начальника ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование, по закону оно может длиться до 30 дней. Материалы расследования будут переданы прокуратуре для принятия процессуального решения в рамках действующего законодательства
Данные работники отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества и специальной конфискацией.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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