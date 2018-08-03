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03.08.2018  12:59   

По улице Гарибальди два дня подряд горели пятиэтажки: есть погибшая

Пожар со смертельной жертвой произошел около четырех часов утра 3 августа в пятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 4.


// ГСЧС

Его причиной стало короткое замыкание в электрощитке в общем коридоре на 2-м этаже. Огонь начал распространяться на мебель и домашние вещи, которые хранились в коридоре. Площадь пожара составила около 35 кв.м, сообщили  пресс-службе ГСЧС.

В результате сильного задымления жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах.

Прибывшие на тушение бойцы ГСЧС по выдвижным автолестницам спасли с балконов и окон здания 18 человек, в том числе двух беременных женщин и троих детей. Кроме того, были эвакуированы на свежий воздух еще 15 жителей дома.

Еще до прибытия спасательных подразделений, две женщины, в панике пытаясь спастись, выпрыгнули из окон 2-го этажа. С травмами ног и ушибом грудных клеток они были госпитализированы в больницу.

При обследовании квартир на 2-м этаже, спасателями было обнаружено тело женщины 1942 года, которая задохнулась угарным газом.

Огонь удалось локализовать через час, а к 6.15 утра пожар был полностью потушен.

Для его ликвидации было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того около двух часов дня 2 августа произошел пожар в соседней пятиэтажке коридорного типа по улице Гарибвльди, 2.

Там источником пожара стала общая кладовка на 2-м этаже, огонь распространился на площади 10 кв.м.

Из-за дыма жители некоторых квартир верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома.

Бойцы ГСЧС спасли с 4-го этажа двух детей – мальчиков 2004 и 2011 годов рождения. Кроме того, были эвакуированы 50 жильцов дома.

В течение часа  пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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