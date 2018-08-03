ДТП на Салтовке: отлетевшая от удара иномарка застряла между бетонным забором и столбом

Авария произошла около семи часов вечера 2 августа на Юбилейном проспекте, 32а.
В районе перекрестка с проспектом Льва Ландау водитель автомобиля Сheri Tiggo допустил столкновение с автомобилeм Маzda, после чего врезался в элeктроопору и бeтонное ограждение.
Пострадавшего в результате ДТП водителя Сheri Tiggo бригада скорой помощи госпитализировала в больницу.
Причины и обстоятельства столкновения устаночит следственно-опeративная группа.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: