Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: отлетевшая от удара иномарка застряла между бетонным забором и столбом
03.08.2018  13:28   

ДТП на Салтовке: отлетевшая от удара иномарка застряла между бетонным забором и столбом

Авария произошла около семи часов вечера 2 августа на Юбилейном проспекте, 32а.


// Патрульная полиция

В районе перекрестка с проспектом Льва Ландау водитель автомобиля Сheri Tiggo допустил столкновение с автомобилeм Маzda, после чего врезался в элeктроопору и бeтонное ограждение.

Пострадавшего в результате ДТП водителя Сheri Tiggo бригада скорой помощи госпитализировала в больницу.

Причины и обстоятельства столкновения устаночит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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