На пешеходном переходе на ХТЗ столкнулись три автомобиля

Авария произошла на улице Мира около пяти часов вечера 2 августа.
Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen, «Москвич» и Daewoo Lanos.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Водитель автомобиля Volkswagen обратилась к медикам «скорой» за помощью и была госпитализирована в больницу.
Обстоятельства происшествия выяснит следствие.
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