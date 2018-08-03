Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе на ХТЗ столкнулись три автомобиля
03.08.2018  14:35   

На пешеходном переходе на ХТЗ столкнулись три автомобиля

Авария произошла на улице Мира около пяти часов вечера 2 августа.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen, «Москвич» и Daewoo Lanos.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель автомобиля Volkswagen обратилась к медикам «скорой» за помощью и была госпитализирована в больницу.

Обстоятельства происшествия выяснит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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