Наркоторговка с мечеными купюрами попалась полиции

Сотрудники Киевского отдела полиции задержали женщину за сбыт психотропного вещества.
37-летняя харьковчанка продала за 200 гривен сверток с наркотиком «PVP». Факт незаконного сбыта задокументировали правоохранители.
Правонарушительница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
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