03.08.2018 16:18

В сети появились фото погибшего солдата ВСУ и его возможных убийц

Снимки опубликовал на свой странице в социальной сети командир 46-го батальона ВСУ



//facebook

Командир 46-го батальона ВСУ, боец батальона Донбасс-Украина Вячеслав Власенко (позывной Филин) на своей странице в соцсети Facebook обнародовал фотографию погибшего солдата ВСУ Константина Козакова.

Также Вячеслав Власенко опубликовал фото двух солдат Вооруженных сил Украины, которые жестоко убили своего 23-летнего сослуживца на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области.

"Почти четыре года батальон "Донбасс-Украина", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона "Донбасс", своим упорным боевым трудом зарабатывал собственное имя и авторитет… К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, не более месяца, оказались в нашем подразделении", - написал он.



"Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем. Это я Вам гарантирую", - заверил боец.



Власенко сообщил, что подозреваемые находятся в СИЗО Харькова.



Один из них из Харькова, другой – из Бахмутского района Донецкой области.



Напомним, что 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили труп военнослужащего с телесными повреждениями. Погибшим оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения.



Фото: Погибший солдат ВСУ Константин Козаков