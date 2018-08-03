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03.08.2018  16:18   

В сети появились фото погибшего солдата ВСУ и его возможных убийц

Снимки опубликовал на свой странице в социальной сети командир 46-го батальона ВСУ


//facebook

Командир 46-го батальона ВСУ, боец батальона Донбасс-Украина Вячеслав Власенко (позывной Филин) на своей странице в соцсети Facebook обнародовал фотографию погибшего солдата ВСУ Константина Козакова.

Также Вячеслав Власенко опубликовал фото двух солдат Вооруженных сил Украины, которые жестоко убили своего 23-летнего сослуживца на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области.

"Почти четыре года батальон "Донбасс-Украина", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона "Донбасс", своим упорным боевым трудом зарабатывал собственное имя и авторитет… К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, не более месяца, оказались в нашем подразделении", - написал он.

"Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем. Это я Вам гарантирую", - заверил боец.

Власенко сообщил, что подозреваемые находятся в СИЗО Харькова.

Один из них из Харькова, другой – из Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, что 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили труп военнослужащего с телесными повреждениями. Погибшим оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения.


Фото: Погибший солдат ВСУ Константин Козаков

 

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