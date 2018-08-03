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03.08.2018  16:28   

Велосипедист потерял сознание и погиб в ДТП

Авария произошла 2 августа около 13:00 на бульваре Богдана Хмельницкого


// Нацполиция

72-летний водитель велосипеда внезапно потерял сознание и столкнулся с автобусом «Mercedes», сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Водитель двухколесного транспорта был доставлен в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу, однако от полученных травм он скончался.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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