Велосипедист потерял сознание и погиб в ДТП

Авария произошла 2 августа около 13:00 на бульваре Богдана Хмельницкого
72-летний водитель велосипеда внезапно потерял сознание и столкнулся с автобусом «Mercedes», сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Водитель двухколесного транспорта был доставлен в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу, однако от полученных травм он скончался.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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