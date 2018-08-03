Под Харьковом пропала 16-летняя девушка

Гостившая у тети уроженка Ростова-на-Дону ушла из дома три дня назад и пока не вернулась.
Как сообщается на странице Ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, под Харьковом пропала 16-летняя уроженка Ростова-на-Дону (Россия) Ангелина Тележникова.
Прозошло это в поселке Бабаи Харьковского района.
Девушка ушла из дома своей тети 31 июля в 20.30 и до сих пор не вернулась.
Приметы: на вид 18-20 лет, рост – 170-175 см, вес – около 80 кг, волосы – темно-каштановые, кудрявые, глаза – карие.
Особые приметы – татуировки на двух ногах (в виде короны и в виде сердца).
Была одета в длинную юбку, футболку белого цвета с рисунком на спине в виде черных крыльев. При себе имела дорожную сумку темного цвета.
Волонтеры и полиция просят всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 095-72-25-888, 068-314-53-22, 102 или любым удобным способом.
Волонтер поиска – Сергей: 0502811584, 0-800-20-90-20 (горячая линия, звонки бесплатные).
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: