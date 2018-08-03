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03.08.2018  16:51   

Под Харьковом пропала 16-летняя девушка

Гостившая у тети уроженка Ростова-на-Дону ушла из дома три дня назад и пока не вернулась.


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Как сообщается на странице Ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, под Харьковом пропала 16-летняя уроженка Ростова-на-Дону (Россия) Ангелина Тележникова.

Прозошло это в поселке Бабаи Харьковского района. 

Девушка ушла из дома своей тети 31 июля в 20.30 и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост – 170-175 см, вес – около 80 кг, волосы – темно-каштановые, кудрявые, глаза – карие.

Особые приметы – татуировки на двух ногах (в виде короны и в виде сердца).

Была одета в длинную юбку, футболку белого цвета с рисунком на спине в виде черных крыльев. При себе имела дорожную сумку темного цвета.

Волонтеры и полиция просят всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 095-72-25-888, 068-314-53-22, 102 или любым удобным способом.

Волонтер поиска – Сергей: 0502811584, 0-800-20-90-20 (горячая линия, звонки бесплатные).

Источник:   SQ
 Тэги:  пропала, девушка, харьков, бабаи
 
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