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03.08.2018  17:19   

Телефонный мошенник обманул старушку на 20 000 гривен

Пенсионерка поняла, что ее облапошили только спустя полтора месяца


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Как сообшает NR, аферист выманил у бабушки $20 тысяч "на лечение ее внука"
Об этом пострадавшая рассказала полицейским.

По словам пенсионерки, 19 июня ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее внук в больнице.

Мошенник сказал  90-летней бабушке, что ее родственнику на лечение срочно нужна крупная сумма.

Испуганная старушка передала "знакомому внука" $20 тысяч. О том, что ее обманули, пенсионерка узнала только после разговора с самим родственником, который сообщил, что не имеет проблем со здоровьем.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   NR
 Тэги:  мошенник, аферист, харьков, обман
 
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