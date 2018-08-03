Телефонный мошенник обманул старушку на 20 000 гривен

Пенсионерка поняла, что ее облапошили только спустя полтора месяца
Как сообшает NR, аферист выманил у бабушки $20 тысяч "на лечение ее внука"
Об этом пострадавшая рассказала полицейским.
По словам пенсионерки, 19 июня ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее внук в больнице.
Мошенник сказал 90-летней бабушке, что ее родственнику на лечение срочно нужна крупная сумма.
Испуганная старушка передала "знакомому внука" $20 тысяч. О том, что ее обманули, пенсионерка узнала только после разговора с самим родственником, который сообщил, что не имеет проблем со здоровьем.
В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
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