Главная Новости Криминал и происшествия Бригада скорой помощи попала в больницу после столкновения с молоковозом
03.08.2018  17:25   

Бригада скорой помощи попала в больницу после столкновения с молоковозом

Авария произошла 2 августа около 13:40 в селе Просяное Нововодолажского района.


// Нацполиция

Там произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и молоковоза.

В результате происшествия в районную больницу с ушибами конечностей были доставлены водитель, фельдшер и медицинская сестра скорой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.

Работники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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