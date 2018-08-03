Бригада скорой помощи попала в больницу после столкновения с молоковозом

Авария произошла 2 августа около 13:40 в селе Просяное Нововодолажского района.
Там произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и молоковоза.
В результате происшествия в районную больницу с ушибами конечностей были доставлены водитель, фельдшер и медицинская сестра скорой.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.
Работники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
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