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03.08.2018  19:18   

Убийцы солдата Козакова признали свою вину

Сослуживцы рассказали, как убивали товарища


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Военнослужащие-контрактники, которых подозревают в убийстве 23-летнего сослуживца Константина Казакова — бойца батальона «Донбасс-Украина» — полностью признали свою вину.

Как сообщил МГ Объектив заместитель военного прокурора Харьковского гарнизон Владислав Зубко: "С указанными лицами были проведены следственные эксперименты. При участии защитников и судебно-медицинского эксперта и именно на месте события, где происходило совершение указанного преступления, на территории военной части указанные военнослужащие полностью воссоздали механизм. Показали, как само они наносили телесные повреждения, каким образом избавлялись тела".

Оба подозреваемых на время расследования заключены под стражу на гауптвахте Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка.

Напомним, что тело Казакова нашли 30 июля в канализационном коллекторе на территории воинской части в Лозовой.

По версии следствия, бойца убили в ночь на 27 июля. Накануне Казаков с двумя сослуживцами распивал спиртное.

Ссора переросла в драку. Избитого Константина товарищи задушили шнурком от одежды, а тело спрятали.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  убийство, признание, солдат, харьков, всу, козаков, подозреваемые
 
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