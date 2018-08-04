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04.08.2018  10:16   

Онлайн-порностудия прекратила свою работу в Харькове (ВИДЕО)

Полиция разоблачила группу харьковчан, которые создали порноканал в Интернете.


// Нацполиция

В ходе проведения ряда оперативных мероприятий и следственных действий были разоблачены участники незаконного бизнеса, а также модели, которые работали в режиме «он-лайн».

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии работники полиции изъяли деньги, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  порнография, проституция, полиция, харьков
 
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