Онлайн-порностудия прекратила свою работу в Харькове (ВИДЕО)

Полиция разоблачила группу харьковчан, которые создали порноканал в Интернете.
В ходе проведения ряда оперативных мероприятий и следственных действий были разоблачены участники незаконного бизнеса, а также модели, которые работали в режиме «он-лайн».
Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии работники полиции изъяли деньги, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Сегодня будут преобладать не личные, а общественные интересы. Звезды предупреждают, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
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