04.08.2018 10:16

Онлайн-порностудия прекратила свою работу в Харькове (ВИДЕО)

Полиция разоблачила группу харьковчан, которые создали порноканал в Интернете.



// Нацполиция

В ходе проведения ряда оперативных мероприятий и следственных действий были разоблачены участники незаконного бизнеса, а также модели, которые работали в режиме «он-лайн».



Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии работники полиции изъяли деньги, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.



В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.