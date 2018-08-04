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04.08.2018  10:27   

В Харькове насмерть сбили пешехода

Авария произошла в ночь на 4 августа на пр. Льва Ландау, 27/1.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля "Лексус" совершил наезд на пешехода (мужчину), который получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи. Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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