В Харькове насмерть сбили пешехода

Авария произошла в ночь на 4 августа на пр. Льва Ландау, 27/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Лексус" совершил наезд на пешехода (мужчину), который получил травмы несовместимые с жизнью.
На месте работала бригада скорой медицинской помощи. Событие оформляла следственно-оперативная группа.
Сегодня будут преобладать не личные, а общественные интересы. Звезды предупреждают, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Выходные будут жаркими. В воскресенье днем может пройти небольшой дождь.
325 лет назад появился напиток, который «наши люди» узнают с первой шипящей, а поэты топят в нем ананасы.
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