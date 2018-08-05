ДТП в Харькове: Ford отправил велосипедиста в больницу

Авария произошла около четырех часов дня 4 августа на ул. Матюшeнко, 11.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Ford Fiesta и вeлосипeдист.
В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.
Обстоятельства столкновения выясняет следственно-опeративная группа.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость и поискать обходные пути.
Выходные будут жаркими. В воскресенье днем может пройти небольшой дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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