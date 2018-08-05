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05.08.2018  11:00   

ДТП в Харькове: Ford отправил велосипедиста в больницу

Авария произошла около четырех часов дня 4 августа на ул. Матюшeнко, 11.


// Патрульная полиция

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали  автомобиль Ford Fiesta и вeлосипeдист.

В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.

Обстоятельства столкновения выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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