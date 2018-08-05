Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные объяснили, почему пропустили едущий по встречке автомобиль (ВИДЕО)
05.08.2018  12:33   

Патрульные объяснили, почему пропустили едущий по встречке автомобиль (ВИДЕО)

Правоохранители спешили на пожар в УИПА и отсрочили составление протокола о нарушении.


// YouTube

В сети появилось видео, как на улице Шевченко автомобиль нарушил правила, по двойной сплошной выехав на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку.

Перед ним остановилась патрульная машина, через некоторое время правоохранители объехали нарушителя, и тот отправился дальше по встречке.

«Экипаж патрульной полиции направлялся на вызов о событиях на ул. Университетской (пожар). Данные автомобиля Lanos были зафиксированы патрульными. Личность водителя Lanos теперь установлена, в соответствии нарушений правил дорожного движения будет составлены соответствующие административные материалы», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Тэги:  дтп, полиция, харьков
 
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