Банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный под Харьковом, задержали в Одессе (ВИДЕО, ФОТО)

Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 300 000 гривен.
Ограбление произошло 25 июля в поселке Донец Балаклейского района.
Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями.
В резальтате оперативных розыскных действий грабителей задержали 2 августа в Одессе. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.
Задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество злодеи распределили между собой.
В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость и поискать обходные пути.
Выходные будут жаркими. В воскресенье днем может пройти небольшой дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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