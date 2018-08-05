Главная Новости Криминал и происшествия Банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный под Харьковом, задержали в Одессе (ВИДЕО, ФОТО)
05.08.2018  12:53   

Банду, которая в масках Шрека ограбила ювелирный под Харьковом, задержали в Одессе (ВИДЕО, ФОТО)

Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 300 000 гривен.


// Нацполиция

Ограбление произошло 25 июля в поселке Донец Балаклейского района.

Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями.

В резальтате оперативных розыскных действий грабителей задержали 2 августа в Одессе. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.

Задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество злодеи распределили между собой.

В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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