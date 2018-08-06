Главная Новости Криминал и происшествия В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами
06.08.2018  10:57   

В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами

Гражданину из Сьерра-Леоне не удалось улететь в Стамбул


В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами

Как сообщает SQ, в Харьковском аэропрту задержан пассажир, пытавшийся вылететь из страны по поддельным документам.

Как инфjрмирует Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина хотел отправиться в Турцию.

Во время оформления на вылет на рейс в Стамбул инспектор пограничного контроля обнаружил, что документ вида на жительство в Украине, который предъявил иностранец, - поддельный.

Кроме того, иностранец превысил срок пребывания в Украине.

Гражданина Сьерра-Леоне передали сотрудникам Нацполиции, а также направили уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

На нарушителя составлен админпротокол за превышение срока пребывания на территории Украины и наложено взыскание в виде 5100 грн. штрафа.

Источник:   SQ
 Тэги:  афера, задержание, харьков, аэропорт, подделка документов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.04 Власть Харьковский предприниматель подозревается в страховых «сделках» на 2,5 миллиона 06.03 Власть Нотариус помогла женщине «обобрать» бывшего мужа: прокуратура передала дело в суд 01.11 Криминал и происшествия СМС от «Ощад» и «Приватбанка»: разоблачена масштабная афера
 
 

Видео

По факту пожара на Университетской, 12 открыто уголовное производство
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 