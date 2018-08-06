06.08.2018 10:57

В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами

Гражданину из Сьерра-Леоне не удалось улететь в Стамбул



В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами



Как сообщает SQ, в Харьковском аэропрту задержан пассажир, пытавшийся вылететь из страны по поддельным документам.

Как инфjрмирует Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина хотел отправиться в Турцию.

Во время оформления на вылет на рейс в Стамбул инспектор пограничного контроля обнаружил, что документ вида на жительство в Украине, который предъявил иностранец, - поддельный.

Кроме того, иностранец превысил срок пребывания в Украине.

Гражданина Сьерра-Леоне передали сотрудникам Нацполиции, а также направили уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

На нарушителя составлен админпротокол за превышение срока пребывания на территории Украины и наложено взыскание в виде 5100 грн. штрафа.