В аэропорту задержан иностранец с поддельными документами

Гражданину из Сьерра-Леоне не удалось улететь в Стамбул
Как сообщает SQ, в Харьковском аэропрту задержан пассажир, пытавшийся вылететь из страны по поддельным документам.
Как инфjрмирует Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина хотел отправиться в Турцию.
Во время оформления на вылет на рейс в Стамбул инспектор пограничного контроля обнаружил, что документ вида на жительство в Украине, который предъявил иностранец, - поддельный.
Кроме того, иностранец превысил срок пребывания в Украине.
Гражданина Сьерра-Леоне передали сотрудникам Нацполиции, а также направили уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
На нарушителя составлен админпротокол за превышение срока пребывания на территории Украины и наложено взыскание в виде 5100 грн. штрафа.
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