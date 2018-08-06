06.08.2018 11:28

Женщины с ребенком избили девушку-водителя

Избиваемую возле пешеходного перехода автолюбительницу спас проходивший мимо мужчина



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Как сообщает Город Х, в Харькове, возле пешеходного перехода, избили автолюбительницу.

Как рассказала девушка-водитель Маргарита Лаптева, ее вынудили выйти из машины и избили прямо на дороге неизвестные женщины.



«Дамы избили меня, обвинив в том, что я якобы не пропустила их с ребенком на пешеходном переходе. Подчеркну: когда я переезжала пешеходный переход, все трое уже находились на противоположной стороне улицы, на тротуаре. То есть, ни я им, ни они мне не представляли помехи», - рассказывает потерпевшая.



По словам девушки, сначала женщины бросили в ее сторону пластиковую бутылку. Та влетела в открытое окно и попала по лицу. А когда водительница вышла из машины – женщины набросились на нее с кулаками. Закончилась история вердиктом врачей: «сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей».



«Спасибо мужчине, проходившему мимо и оттащившему этих двух. Как только они услышали, что я вызываю полицию - сразу ретировались. Спустя 10 минут мой брат догнал их и сказал, что мы ждем наряд полиции и если я нарушила ПДД, то пусть они вернутся и заявят об этом. На что они стали орать, проклинать брата и говорили, что он «нападает на адвоката». Возвращаться ни в какую не захотели», - добавила Лаптева.



Пострадавшая написала заявление в полицию, а чтобы опознать обидчиц – выложила их фото в соцсети и обратилась за помощью к горожанам. Сила соцсетей оказалась могущественной - не прошло и суток, как Маргарита узнала имена и фамилии обоих женщин.



«Заявление в полицию я написала. Побои сняла. Есть видео с частью конфликта. В том, что ни один из пунктов ПДД не нарушила - уверена. Далее дело за следствием. Я хочу, чтобы органы правопорядка и суда вынесли свое решение, кто был прав, а кто виноват», - подытожила харьковчанка.