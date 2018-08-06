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06.08.2018  12:17   

Задержан вандал, грабивший могилы (ФОТО)

Вандал воровал металлические ограждения с захоронений


//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, задержан мужчина, осквернявший могилы на кладбище на Пушкинской улице.

С июня по июль текущего года злоумышленник похищал металлические ограждения с могил и сдавал их в пункт приема металлолома.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 Год лишения свободы может "светить" и  гражданину, который организовал приемный пункт.

Как отметил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Следователи квалифицируют его действия по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины.

Фото отдела коммуникации полиции Харьковской области

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  вандализм, осквернение, харьков, задержан
 
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