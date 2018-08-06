06.08.2018 12:17

Задержан вандал, грабивший могилы (ФОТО)

Вандал воровал металлические ограждения с захоронений



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, задержан мужчина, осквернявший могилы на кладбище на Пушкинской улице.

С июня по июль текущего года злоумышленник похищал металлические ограждения с могил и сдавал их в пункт приема металлолома.



Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Год лишения свободы может "светить" и гражданину, который организовал приемный пункт.

Как отметил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Следователи квалифицируют его действия по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины.

Фото отдела коммуникации полиции Харьковской области