Задержан вандал, грабивший могилы (ФОТО)

Вандал воровал металлические ограждения с захоронений
Как сообщает ГУ Нацполиции, задержан мужчина, осквернявший могилы на кладбище на Пушкинской улице.
С июня по июль текущего года злоумышленник похищал металлические ограждения с могил и сдавал их в пункт приема металлолома.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Задержанный арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Год лишения свободы может "светить" и гражданину, который организовал приемный пункт.
Как отметил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Следователи квалифицируют его действия по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины.
Фото отдела коммуникации полиции Харьковской области
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