06.08.2018 12:47

В центре Харькова произошло ДТП (ФОТО)

ДТП произошло в на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина случилось столкновение автомобилей "Mercedes" и "Toyota".

В результате аварии 50-летний водитель "Toyota" госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

У него закрытая черепно-мозговая травмой и ушиб брюшной полости.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области