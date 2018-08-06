В центре Харькова произошло ДТП (ФОТО)

ДТП произошло в на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина
Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина случилось столкновение автомобилей "Mercedes" и "Toyota".
В результате аварии 50-летний водитель "Toyota" госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
У него закрытая черепно-мозговая травмой и ушиб брюшной полости.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
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