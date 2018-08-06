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06.08.2018  12:47   

В центре Харькова произошло ДТП (ФОТО)

ДТП произошло в на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина


//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина  случилось столкновение автомобилей "Mercedes" и "Toyota".

В результате аварии 50-летний водитель "Toyota" госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

У него закрытая черепно-мозговая травмой и ушиб брюшной полости.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, харьков, каразина, мироносицкая
 
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