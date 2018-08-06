Старинную икону хотели вывезти через Гоптовку в Россию

Пограничники Харьковского отряда по предварительной информации Службы безопасности Украины задержали гражданку Украины, у которой обнаружили старинную икону, возможно представляющую историческую и культурную ценность.
57-летняя украинка выезжала в Россию пассажиром автомобиля «Mercedes -Benz».
Во время таможенного осмотра в сумке пассажирки среди личных вещей пограничники обнаружили старинную икону. Стоимость находки ее принадлежность к культурно-историческим ценностям будет установлена после экспертной оценки.
Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
После составления всех необходимых документов икону вместе с нарушительницей передали компетентным органам.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: