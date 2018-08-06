06.08.2018 12:56

Старинную икону хотели вывезти через Гоптовку в Россию

Пограничники Харьковского отряда по предварительной информации Службы безопасности Украины задержали гражданку Украины, у которой обнаружили старинную икону, возможно представляющую историческую и культурную ценность.



// Госпогранслужба

57-летняя украинка выезжала в Россию пассажиром автомобиля «Mercedes -Benz».

Во время таможенного осмотра в сумке пассажирки среди личных вещей пограничники обнаружили старинную икону. Стоимость находки ее принадлежность к культурно-историческим ценностям будет установлена ​​после экспертной оценки.



Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



После составления всех необходимых документов икону вместе с нарушительницей передали компетентным органам.