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06.08.2018  12:56   

Старинную икону хотели вывезти через Гоптовку в Россию

Пограничники Харьковского отряда по предварительной информации Службы безопасности Украины задержали гражданку Украины, у которой обнаружили старинную икону, возможно представляющую историческую и культурную ценность.


// Госпогранслужба

57-летняя украинка выезжала в Россию пассажиром автомобиля «Mercedes -Benz».

Во время таможенного осмотра в сумке пассажирки среди личных вещей пограничники обнаружили старинную икону. Стоимость находки ее принадлежность к культурно-историческим ценностям будет установлена ​​после экспертной оценки.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

После составления всех необходимых документов икону вместе с нарушительницей передали компетентным органам.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  икона, контрабанда, пограничники, харьков
 
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