Иностранка с молотком напала на харьковчанку у дверей ее квартиры

Злоумышленница планировала нападение заранее.
Нападение произошло около шести часов вечера 4 августа в подъезде жилого дома по бульвару Сергея Грицевца.
Как сообщила правоохранителям 60-летняя пострадавшая, на нее с молотком напала неизвестная женщина. Она ударила харьковчанку в левое плечо, после чего сорвала с ее шеи золотую цепочку с золотой ладанкой.
Сведения о данном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
На следующий день работники полиции задержали причастную к совершению тяжкого преступления. Ею оказалась 39-летняя гражданка Беларуси, которая живет в Харькове в съемной квартире и торгует одеждой на одном из городских рынков.
В ходе следствия установлено, что задержанная распланировала нападение на женщину заранее. С этой целью она пришла в подъезд потерпевшей и ждала ее на 9 этаже. Как только харьковчанка вышла из лифта, злоумышленница напала на нее и пыталась вырвать из рук сумку. Женщина начала активно сопротивляться, тогда злодейка ударила свою жертву молотком и сорвала с нее ювелирные украшения.
Вещественные доказательства – молоток и золотая цепочка – изъяты.
Гражданка Беларуси задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи женщине грозит до 7 лет тюремного заключения.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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