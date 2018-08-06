06.08.2018 13:30

Иностранка с молотком напала на харьковчанку у дверей ее квартиры

Злоумышленница планировала нападение заранее.



// Нацполиция

Нападение произошло около шести часов вечера 4 августа в подъезде жилого дома по бульвару Сергея Грицевца.



Как сообщила правоохранителям 60-летняя пострадавшая, на нее с молотком напала неизвестная женщина. Она ударила харьковчанку в левое плечо, после чего сорвала с ее шеи золотую цепочку с золотой ладанкой.



Сведения о данном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



На следующий день работники полиции задержали причастную к совершению тяжкого преступления. Ею оказалась 39-летняя гражданка Беларуси, которая живет в Харькове в съемной квартире и торгует одеждой на одном из городских рынков.



В ходе следствия установлено, что задержанная распланировала нападение на женщину заранее. С этой целью она пришла в подъезд потерпевшей и ждала ее на 9 этаже. Как только харьковчанка вышла из лифта, злоумышленница напала на нее и пыталась вырвать из рук сумку. Женщина начала активно сопротивляться, тогда злодейка ударила свою жертву молотком и сорвала с нее ювелирные украшения.



Вещественные доказательства – молоток и золотая цепочка – изъяты.



Гражданка Беларуси задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи женщине грозит до 7 лет тюремного заключения.