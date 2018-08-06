Главная Новости Криминал и происшествия Иностранка с молотком напала на харьковчанку у дверей ее квартиры
06.08.2018  13:30   

Иностранка с молотком напала на харьковчанку у дверей ее квартиры

Злоумышленница планировала нападение заранее.


// Нацполиция

Нападение произошло около шести часов вечера 4 августа в подъезде жилого дома по бульвару Сергея Грицевца.

Как сообщила правоохранителям 60-летняя пострадавшая, на нее с молотком напала неизвестная женщина. Она ударила харьковчанку в левое плечо, после чего сорвала с ее шеи золотую цепочку с золотой ладанкой.

Сведения о данном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день работники полиции задержали причастную к совершению тяжкого преступления. Ею оказалась 39-летняя гражданка Беларуси, которая живет в Харькове в съемной квартире и торгует одеждой на одном из городских рынков.

В ходе следствия установлено, что задержанная распланировала нападение на женщину заранее. С этой целью она пришла в подъезд потерпевшей и ждала ее на 9 этаже. Как только харьковчанка вышла из лифта, злоумышленница напала на нее и пыталась вырвать из рук сумку. Женщина начала активно сопротивляться, тогда злодейка ударила свою жертву молотком и сорвала с нее ювелирные украшения.

Вещественные доказательства – молоток и золотая цепочка – изъяты.

Гражданка Беларуси задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи женщине грозит до 7 лет тюремного заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  разбой, полиция, молоток, харьков
 
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