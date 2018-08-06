19-летняя предпринимательница хотела раскрутить бизнес на нелегальной торговле табаком

Незаконная реализация табачных изделий осуществлялась в одном из харьковских кафе.
Изобретательная 19-летняя харьковчанка продавала табак для кальяна, как в самом заведении, так и через Интернет, не имея при этом ни регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни лицензии на право осуществления розничной торговли табачными изделиями.
Факт незаконной деятельности обнаружили работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018».
Из оборота изъяты табачные изделия в ассортименте на сумму около 274 тысяч гривен.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.
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Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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