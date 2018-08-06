Главная Новости Криминал и происшествия 19-летняя предпринимательница хотела раскрутить бизнес на нелегальной торговле табаком
06.08.2018  14:29   

19-летняя предпринимательница хотела раскрутить бизнес на нелегальной торговле табаком

Незаконная реализация табачных изделий осуществлялась в одном из харьковских кафе.


// ГФС

Изобретательная 19-летняя харьковчанка продавала табак для кальяна, как в самом заведении, так и через Интернет, не имея при этом ни регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни лицензии на право осуществления розничной торговли табачными изделиями.

Факт незаконной деятельности обнаружили работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018».

Из оборота изъяты табачные изделия в ассортименте на сумму около 274 тысяч гривен.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  табак, гфс, харьков
 
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