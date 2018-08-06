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06.08.2018  13:53   

Какой срок получит полицейский-аферист

Прокуратура требует реального наказания мошеннику-оперуполномоченному


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Как сообщает Прокуратура в Харьковской области, Балаклейский отдел Лозовской местной прокуратуры обжаловал условный приговор полицейскому оперуполномоченному, который признан виновным в мошенничестве (ч. 2 в. 190 КК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Билодид, в июле текущего года Балаклейский районный суд области осудил стража порядка на 3 лет лишение свободы с испытательным сроком в 2 года.

Однако прокуроры не согласились, считая этот приговор слишком мягким и обратились с апелляцией с требованием реального наказания для оперуполномоченного.

Прокуратура просит назначить полицейскому максимальный срок, предусмотренный КК Украины - 3 года лишение свободы.  

Для справки:

Схема мошенничества была простой: на телефон жертвы звонили и сообщали, что внук или сын совершил ужасную ДТП и теперь находится в полиции.

Для того, чтобы избежать криминальной ответственности и спасти родственника, необходимо оплатить средства.  

Прокуратура доказала в суде, что в конце 2014 года страж порядка, действуя в группе с другими лицами получил 10 тыс. грн. от 73-летней жительницы Балаклийского району.

Деньги за непривлечение ее внука к криминальной ответственности пенсионерка перечислила на  банковскую карточку третьего лица.

Злоумышленники даже отвезли ее из дома до ближайшего терминала. 

Чтобы не выдать себя, страж порядка обратился к своему приятелю и сообщил ему, что якобы брату необходимо срочно перечислить средства, но у него нет банковской карточки и попросил воспользоваться карточкой приятеля.

Ничего не подозревающий знакомый, дал номер счета банковской карточки своей жены, а потом и саму карточку, чтобы полицейский имел возможность снять с нее средства.

На данный момент, по требованию прокуратуры, полицейский отстранен от должности.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков, афера, прокуратура
 
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