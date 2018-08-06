Какой срок получит полицейский-аферист

Прокуратура требует реального наказания мошеннику-оперуполномоченному
Как сообщает Прокуратура в Харьковской области, Балаклейский отдел Лозовской местной прокуратуры обжаловал условный приговор полицейскому оперуполномоченному, который признан виновным в мошенничестве (ч. 2 в. 190 КК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Билодид, в июле текущего года Балаклейский районный суд области осудил стража порядка на 3 лет лишение свободы с испытательным сроком в 2 года.
Однако прокуроры не согласились, считая этот приговор слишком мягким и обратились с апелляцией с требованием реального наказания для оперуполномоченного.
Прокуратура просит назначить полицейскому максимальный срок, предусмотренный КК Украины - 3 года лишение свободы.
Для справки:
Схема мошенничества была простой: на телефон жертвы звонили и сообщали, что внук или сын совершил ужасную ДТП и теперь находится в полиции.
Для того, чтобы избежать криминальной ответственности и спасти родственника, необходимо оплатить средства.
Прокуратура доказала в суде, что в конце 2014 года страж порядка, действуя в группе с другими лицами получил 10 тыс. грн. от 73-летней жительницы Балаклийского району.
Деньги за непривлечение ее внука к криминальной ответственности пенсионерка перечислила на банковскую карточку третьего лица.
Злоумышленники даже отвезли ее из дома до ближайшего терминала.
Чтобы не выдать себя, страж порядка обратился к своему приятелю и сообщил ему, что якобы брату необходимо срочно перечислить средства, но у него нет банковской карточки и попросил воспользоваться карточкой приятеля.
Ничего не подозревающий знакомый, дал номер счета банковской карточки своей жены, а потом и саму карточку, чтобы полицейский имел возможность снять с нее средства.
На данный момент, по требованию прокуратуры, полицейский отстранен от должности.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: