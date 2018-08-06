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06.08.2018  15:46   

Харьковский студент пропал ночью в Бердянске

Не исключается, что не вернувшийся с купания 19-летний парень был убит.


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Как сообщил руководитель Бердянского отделения полиции Олег Фомичёв, инцидент произошёл в районе дамбы 3 пляжа.

Ночью двое молодых парней подошли к девушкам и попросили у них помощи, чтоб те посторожили их вещи, пока парни будут купаться.

Девушки согласились, однако спустя 2 часа ожидания ребята так и не вернулись. Тогда девушки решили вызвать спасателей.

Спасатели выяснили, что ребята доплыли до совершенно другого пляжа.

Один из парней по берегу вернулся на Набережную к своим вещам. А другой молодой человек так и не вернулся из воды.

На данный момент никакой информации о его месте нахождения и состоянии здоровья нет.

Сообщается, что пропавшим оказался студент из Харькова, 1999 года рождения, Богуш Дмитрий Александрович.

В полиции не исключают версии убийства молодого человека.

В данный момент правоохранительные органы активно разыскивают пропавшего, а у всех, кто обладает какой-либо информацией о парне, или видел его, просят помощи.

Свои сведения можно сообщать на номер 102.

Источник:   Вместе
 Тэги:  пропал, убийство, харьков, студент, бердянск
 
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