Харьковский студент пропал ночью в Бердянске

Не исключается, что не вернувшийся с купания 19-летний парень был убит.
Как сообщил руководитель Бердянского отделения полиции Олег Фомичёв, инцидент произошёл в районе дамбы 3 пляжа.
Ночью двое молодых парней подошли к девушкам и попросили у них помощи, чтоб те посторожили их вещи, пока парни будут купаться.
Девушки согласились, однако спустя 2 часа ожидания ребята так и не вернулись. Тогда девушки решили вызвать спасателей.
Спасатели выяснили, что ребята доплыли до совершенно другого пляжа.
Один из парней по берегу вернулся на Набережную к своим вещам. А другой молодой человек так и не вернулся из воды.
На данный момент никакой информации о его месте нахождения и состоянии здоровья нет.
Сообщается, что пропавшим оказался студент из Харькова, 1999 года рождения, Богуш Дмитрий Александрович.
В полиции не исключают версии убийства молодого человека.
В данный момент правоохранительные органы активно разыскивают пропавшего, а у всех, кто обладает какой-либо информацией о парне, или видел его, просят помощи.
Свои сведения можно сообщать на номер 102.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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