06.08.2018 17:57

Нож в сердце из-за бутылки самогона

Гостью убил хозяина дома, требуя продолжение банкета



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Как сообщает Пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Ленинский районный суд г. Харькова признал виновным 31-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления жителя с. Пархомовка Краснокутского району в преднамеренном убийстве односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчине назначенно наказание в виде 7,5 годов лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в августе 2016 года компания из 5 мужчин пришла в гости к пострадавшему.

Во дворе домовладения они вместе пьянствовали.

Около 23 часа хозяин забрал со стола бутылку с самогоном, сказал гостям, что всем время расходиться по домам и пошел в дом.

Четверо гостей попрощались, а вот пятому хотелось продолжения праздника.

Он пошел следом за хозяином. В коридоре толкнул хозяина так, что тот упал. Потом стал бить его ногами по лицу и требовать отдать алкоголь.

Когда товарищ по рюмке перестал его бутузить, мужчина поднялся и пошел к спальне, где сел в кресло, чтобы прийти в себя.

Гость, так и не получив бутылку, пошел к кухне, взял нож и ударил им мужчину в сердце. От полученных травм хозяин умер", - рассказала Т. Сотникова.

Осознав, что натоврил, гость стер свои отпечатки с ножа и посуды и убежал.

Справочно: Пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится время на апелляционное обжалование.