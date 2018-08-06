Нож в сердце из-за бутылки самогона

Гостью убил хозяина дома, требуя продолжение банкета
Как сообщает Пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Ленинский районный суд г. Харькова признал виновным 31-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления жителя с. Пархомовка Краснокутского району в преднамеренном убийстве односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК Украины).
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчине назначенно наказание в виде 7,5 годов лишения свободы.
Прокуратура доказала в суде, что в августе 2016 года компания из 5 мужчин пришла в гости к пострадавшему.
Во дворе домовладения они вместе пьянствовали.
Около 23 часа хозяин забрал со стола бутылку с самогоном, сказал гостям, что всем время расходиться по домам и пошел в дом.
Четверо гостей попрощались, а вот пятому хотелось продолжения праздника.
Он пошел следом за хозяином. В коридоре толкнул хозяина так, что тот упал. Потом стал бить его ногами по лицу и требовать отдать алкоголь.
Когда товарищ по рюмке перестал его бутузить, мужчина поднялся и пошел к спальне, где сел в кресло, чтобы прийти в себя.
Гость, так и не получив бутылку, пошел к кухне, взял нож и ударил им мужчину в сердце. От полученных травм хозяин умер", - рассказала Т. Сотникова.
Осознав, что натоврил, гость стер свои отпечатки с ножа и посуды и убежал.
Справочно: Пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится время на апелляционное обжалование.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: