Домогался женщину и зарубил ее сожителя топором: полиция задержала «радушного хозяина»

За совершение тяжких преступлений задержали 44-летнего жителя Основянского района.
5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Основянского района обнаружено тело мужчины.
В результате розыскных мероприятий оперативники задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.
Как установили полицейские, к подозреваемому в гости пришел знакомый со своей сожительницей. Компания распивала алкогольные напитки, после чего хозяин начал домогаться подруги товарища. Женщина стала сопротивляться злоумышленнику, в результате чего тот схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове и ногам, от которых она потеряла сознание. В конфликт вмешался сожитель потерпевшей, между мужчинами началась драка. Злоумышленник нанес противнику около 15 ударов топором по голове, от которых тот скончался. После совершенного подозреваемый покинул дом.
По данному факту возбуждены уголовные производства по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.п.10,13 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкций статей предусматривает пожизненное лишение свободы.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.
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