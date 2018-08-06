06.08.2018 20:03

Полиция разыскивает мужчину с палочкой (ФОТО)

Работниками Нововодолажского отделения полиции устанавливается местонахождение харьковчанина Юрия Синельникова, 1962 года рождения.



// Нацполиция

Мужчина 23 июня ушел с территории пасеки, расположенной у села Мелиховка Нововодолажского района и до настоящего времени не вернулся.



На вид пропавшему 60 лет, рост 180 см, глаза карие, волосы черные с проседью, короткие, нос прямой, губы полные.



Был одет в спортивный костюм синего цвета с белыми вставками, красную футболку, кроссовки.



Особые приметы: мужчина хромает на левую ногу, ходит с палкой.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Нововодолажское отделение полиции или по телефонам: 102, 0507282081 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.





