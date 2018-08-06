Полиция разыскивает мужчину с палочкой (ФОТО)

Работниками Нововодолажского отделения полиции устанавливается местонахождение харьковчанина Юрия Синельникова, 1962 года рождения.
Мужчина 23 июня ушел с территории пасеки, расположенной у села Мелиховка Нововодолажского района и до настоящего времени не вернулся.
На вид пропавшему 60 лет, рост 180 см, глаза карие, волосы черные с проседью, короткие, нос прямой, губы полные.
Был одет в спортивный костюм синего цвета с белыми вставками, красную футболку, кроссовки.
Особые приметы: мужчина хромает на левую ногу, ходит с палкой.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Нововодолажское отделение полиции или по телефонам: 102, 0507282081 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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