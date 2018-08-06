Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестные снова разрисовали краской знак УПА в Молодежном парке
06.08.2018  19:16   

Неизвестные снова разрисовали краской знак УПА в Молодежном парке

Полицейские пытаются установить личности правонарушителей.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, полиция, харьков
 
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