Неизвестные снова разрисовали краской знак УПА в Молодежном парке

Полицейские пытаются установить личности правонарушителей.
Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Проверка продолжается.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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