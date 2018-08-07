Внучек выращивал коноплю в деревне у дедушки

В суд передали дело любителя канабиса.
Как сообщает Пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в суд передан обвинительный акт касательно 31-летнего обитателя смт. Донец по факту незаконного выращивания конопли и незаконного изготовления и хранения канабиса (ч. 2 в. 310, ч. 3 в. 309 КК Украины).
По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Билодида, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый выращивал на участке своего дедушки коноплю.
Сам дед живет в одном из поселков района
Растения он выращивал за зданием летней кухни. В самом здании прятал высушенный и измельченный канабис.
Наркотики внучек хранил в полимерных пакетах и бумажных згортках.
Во время обыска в домовладении старенького стражи порядка обнаружили и изъяли почти 5,3 кг канабису и 169 кустов конопли.
Подозреваемый объяснил, что травку выращивал для собственных потребностей и не собирался ее сбывать.
Санкция статей предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.
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С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
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