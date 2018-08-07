На улице Барабашова сгорел внедорожник

Как сообщает NewsRoom, на Салтовке загорелся внедорожник частного предпринимателя Nissan X-Trail. Об этом сообщили источники издания среди правоохранителей.
Сигнал о пожаре на улице Барабашова, 42 поступил экстренным службам в 21:28, на место происшествия выехали бойцы ГСЧС и патрульные.
К моменту их приезда полыхал моторный отсек машины на площади около 1,5 квадратных метров. В 21:45 спасатели ликвидировали огонь.
Как удалось узнать NewsRoom, внедорожник принадлежит проживающему в Харькове частному предпринимателю 1971 года рождения.
Причину случившегося будут устанавливать эксперты, не исключены как техническая версия, так и занос открытого источника огня.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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