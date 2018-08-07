Главная Новости Криминал и происшествия На улице Барабашова сгорел внедорожник
07.08.2018  10:58   

На улице Барабашова сгорел внедорожник


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Как сообщает NewsRoom, на Салтовке загорелся внедорожник частного предпринимателя Nissan X-Trail. Об этом сообщили источники издания среди правоохранителей.

Сигнал о пожаре на улице Барабашова, 42 поступил экстренным службам в 21:28, на место происшествия выехали бойцы ГСЧС и патрульные.

К моменту их приезда полыхал моторный отсек машины на площади около 1,5 квадратных метров. В 21:45 спасатели ликвидировали огонь.

Как удалось узнать NewsRoom, внедорожник принадлежит проживающему в Харькове частному предпринимателю 1971 года рождения.

Причину случившегося будут устанавливать эксперты, не исключены как техническая версия, так и занос открытого источника огня.

Источник:   NR
 Тэги:  пожар, внедорожник, харьков, чп
 
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