07.08.2018 10:58

На улице Барабашова сгорел внедорожник



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Как сообщает NewsRoom, на Салтовке загорелся внедорожник частного предпринимателя Nissan X-Trail. Об этом сообщили источники издания среди правоохранителей.



Сигнал о пожаре на улице Барабашова, 42 поступил экстренным службам в 21:28, на место происшествия выехали бойцы ГСЧС и патрульные.

К моменту их приезда полыхал моторный отсек машины на площади около 1,5 квадратных метров. В 21:45 спасатели ликвидировали огонь.



Как удалось узнать NewsRoom, внедорожник принадлежит проживающему в Харькове частному предпринимателю 1971 года рождения.

Причину случившегося будут устанавливать эксперты, не исключены как техническая версия, так и занос открытого источника огня.