Под Харьковом спасена женщина, упавшая в колодец

Спасатели вытащили женщину из глубокой ямы
алкивский район: спасатели помогли женщине выбраться из глубокой ямы Опубликовано: 07.08.2018, 11:11 6 августа о 23:24 на пункт связи 59-и Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение о чрезвычайном событии, которое случилось с женщиной, в 1981 году рождения, в селе Снежков Валкивского района.
Она вместе с мужем направлялась домой через неосвещенный участок улицы Тихая.
Проходя мимо здания прежнего сельского клуба, женщина упала в открытую покинутую технологическую яму (колодец) глубиной около 3,5 м.
Мужчина самостоятельно вытянуть жену не смог. Тогда он позвонил по телефону к спасателям.
К месту вызова немедленно прибыло дежурное спасательное подразделение.
С помощью пожарной лестницы спасатели достали женщину из ямы и оказали психологическую помощь.
К счастью, почва на дне колодца была мягкая, поэтому женщина лишь испугалась.
После освобождения, поблагодарив спасателей, супруги самостоятельно направились дальше.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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