Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом спасена женщина, упавшая в колодец
07.08.2018  12:17   

Под Харьковом спасена женщина, упавшая в колодец

Спасатели вытащили женщину из глубокой ямы


//facebook

алкивский район: спасатели помогли женщине выбраться из глубокой ямы Опубликовано: 07.08.2018, 11:11  6 августа о 23:24 на пункт связи 59-и Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение о чрезвычайном событии, которое случилось с женщиной, в 1981 году рождения, в селе Снежков Валкивского района.

Она вместе с мужем направлялась домой через неосвещенный участок улицы Тихая.

Проходя мимо здания прежнего сельского клуба, женщина упала в открытую покинутую технологическую яму (колодец) глубиной около 3,5 м.

Мужчина самостоятельно вытянуть жену не смог. Тогда он позвонил по телефону к спасателям. 

К месту вызова немедленно прибыло дежурное спасательное подразделение. 

С помощью пожарной лестницы спасатели достали женщину из ямы и оказали психологическую помощь.

К счастью, почва на дне колодца была мягкая, поэтому женщина лишь испугалась. 

После освобождения, поблагодарив спасателей, супруги самостоятельно направились дальше.

Источник:   Главное управление ГСЧС Украины
 Тэги:  падение, колодец, харьков, спасение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Криминал и происшествия В Купянске 16-летняя девушка выпала с балкона 19.09 Криминал и происшествия На предприятии под Харьковом сорвался монтажник 17.08 Криминал и происшествия В Харькове юный паркурщик сорвался с недостроя
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 