07.08.2018 12:17

Под Харьковом спасена женщина, упавшая в колодец

Спасатели вытащили женщину из глубокой ямы



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алкивский район: спасатели помогли женщине выбраться из глубокой ямы Опубликовано: 07.08.2018, 11:11 6 августа о 23:24 на пункт связи 59-и Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение о чрезвычайном событии, которое случилось с женщиной, в 1981 году рождения, в селе Снежков Валкивского района.

Она вместе с мужем направлялась домой через неосвещенный участок улицы Тихая.

Проходя мимо здания прежнего сельского клуба, женщина упала в открытую покинутую технологическую яму (колодец) глубиной около 3,5 м.

Мужчина самостоятельно вытянуть жену не смог. Тогда он позвонил по телефону к спасателям.

К месту вызова немедленно прибыло дежурное спасательное подразделение.

С помощью пожарной лестницы спасатели достали женщину из ямы и оказали психологическую помощь.

К счастью, почва на дне колодца была мягкая, поэтому женщина лишь испугалась.

После освобождения, поблагодарив спасателей, супруги самостоятельно направились дальше.