Мужчина утонул на глазах у людей, пытаясь переплыть пруд (ФОТО)

Его тело удалось найти спасателям
Как сообщает Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, сотрудникам ГСЧС Великобурлукского района поступил тревожный звонок, в котором местные жители рассказали, что стали свидетелями гибели мужчины на водоеме «Димитрово».
Таким образом, 5 августа 52-летний местный житель района решил поплавать в водоеме, но на расстоянии 30 метров от берега он начал тонуть.
Люди, которые стали свидетелями этого страшного события, кинулись ему на помощь, но так и не нашли тело пострадавшего. После чего сообщили в соответствующие органы.
На следующий день сотрудники ГСЧС Харьковской области приехали на место происшествия, и, предварительно разграничив дно водоема на зоны, принялись искать тело. Спустя какое-то время на глубине 6,5 метров им удалось его найти и достать на берег.
Подробности данного дела устанавливаются.
Фото Пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области
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С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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