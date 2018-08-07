07.08.2018 12:46

Мужчина утонул на глазах у людей, пытаясь переплыть пруд (ФОТО)

Его тело удалось найти спасателям



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, сотрудникам ГСЧС Великобурлукского района поступил тревожный звонок, в котором местные жители рассказали, что стали свидетелями гибели мужчины на водоеме «Димитрово».

Таким образом, 5 августа 52-летний местный житель района решил поплавать в водоеме, но на расстоянии 30 метров от берега он начал тонуть.

Люди, которые стали свидетелями этого страшного события, кинулись ему на помощь, но так и не нашли тело пострадавшего. После чего сообщили в соответствующие органы.

На следующий день сотрудники ГСЧС Харьковской области приехали на место происшествия, и, предварительно разграничив дно водоема на зоны, принялись искать тело. Спустя какое-то время на глубине 6,5 метров им удалось его найти и достать на берег.

Подробности данного дела устанавливаются.

Фото Пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области