Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина утонул на глазах у людей, пытаясь переплыть пруд (ФОТО)
07.08.2018  12:46   

Мужчина утонул на глазах у людей, пытаясь переплыть пруд (ФОТО)

Его тело удалось найти спасателям


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, сотрудникам ГСЧС Великобурлукского района поступил тревожный звонок, в котором местные жители рассказали, что стали свидетелями гибели мужчины на водоеме «Димитрово».

Таким образом, 5 августа 52-летний местный житель района решил поплавать в водоеме, но на расстоянии 30 метров от берега он начал тонуть.

 

Люди, которые стали свидетелями этого страшного события, кинулись ему на помощь, но так и не нашли тело пострадавшего. После чего сообщили в соответствующие органы.

На следующий день сотрудники ГСЧС Харьковской области приехали на место происшествия, и, предварительно разграничив дно водоема на зоны, принялись искать тело. Спустя какое-то время на глубине 6,5 метров им удалось его найти и достать на берег.

Подробности данного дела устанавливаются.

Фото Пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области

Источник:   Главное управление ГСЧС Украины
 Тэги:  утонул, пруд, харьков, димитрово
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Власть С начала купального сезона на Харьковщине вода унесла жизни 11 человек 01.08 Криминал и происшествия На Безлюдовке утонул 45-летний мужчина 28.07 Криминал и происшествия В домашнем бассейне утонули две девочки
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 