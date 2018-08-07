ДТП на площади Свободы: пострадал мотоциклист

Авария произошла около одиннадцати часов утра 7 августа на площади Свободы.
Там столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Тоуота Camry, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя мотоцикла в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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