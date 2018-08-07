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07.08.2018  12:36   

ДТП на площади Свободы: пострадал мотоциклист

Авария произошла около одиннадцати часов утра 7 августа на площади Свободы.


// Патрульная полиция

Там столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Тоуота Camry, сообщили в патрульной полиции.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя мотоцикла в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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