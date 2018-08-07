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07.08.2018  13:31   

На Салтовке столкнулись три автомобиля: есть пострадавший

Авария произошла около 10.30 утра 6 августа в районе дома 87 по Салтовскому шоссе.


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками дорожно-транспортного происществия стали автомобили HYUNDAI Sonata, SKODA Fabia и ЗАЗ Forza.

По предварительной информации, водитель SKODA Fabia госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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