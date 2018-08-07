На Салтовке столкнулись три автомобиля: есть пострадавший

Авария произошла около 10.30 утра 6 августа в районе дома 87 по Салтовскому шоссе.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками дорожно-транспортного происществия стали автомобили HYUNDAI Sonata, SKODA Fabia и ЗАЗ Forza.
По предварительной информации, водитель SKODA Fabia госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи.
Обстоятельства ДТП выяснит следствие.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
влажн.:
давл.:
ветер: