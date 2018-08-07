Под Харьковом на глазах у хозяйки авто похитили видеорегистратор

Грабитель действовал средь бела дня
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Дергачевском районе задержан мужчина, который похитил из автомобиля видеорегистратор
При этом злоумышленник действовал очень нагло - во время совершения преступления хозяйка транспортного средства находилась внутри машины.
К тому же событие случилось днем - около 12:20.
В полиции обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что неизвестное лицо разбило окно в ее автомобиле и завладело видеорегистратором.
На месте события полицейские установили, что злоумышленник проезжал на велосипеде мимо домовладения заявительницы.
Мужчина разбил окно в автомобиле, который стоял у дома на улице, после чего завладел видеорегистратором, и убежал в неизвестном направлении.
В ходе проведения оперативных мероприятий работники сектору реагирования патрульной полиции нашли преступника. Им оказался 45-летний местный житель.
Мужчина сознался в совершенном. Вещественные доказательства изъяты. Следственным отделением открыто дело по ч.1 ст.186 (грабеж) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 годов. Следственные действия длятся.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
влажн.:
давл.:
ветер: