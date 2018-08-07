07.08.2018 13:14

Под Харьковом на глазах у хозяйки авто похитили видеорегистратор

Грабитель действовал средь бела дня



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Дергачевском районе задержан мужчина, который похитил из автомобиля видеорегистратор

При этом злоумышленник действовал очень нагло - во время совершения преступления хозяйка транспортного средства находилась внутри машины.

К тому же событие случилось днем - около 12:20.

В полиции обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что неизвестное лицо разбило окно в ее автомобиле и завладело видеорегистратором.

На месте события полицейские установили, что злоумышленник проезжал на велосипеде мимо домовладения заявительницы.

Мужчина разбил окно в автомобиле, который стоял у дома на улице, после чего завладел видеорегистратором, и убежал в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативных мероприятий работники сектору реагирования патрульной полиции нашли преступника. Им оказался 45-летний местный житель.

Мужчина сознался в совершенном. Вещественные доказательства изъяты. Следственным отделением открыто дело по ч.1 ст.186 (грабеж) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 годов. Следственные действия длятся.