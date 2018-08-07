07.08.2018 13:47

Сокращая путь домой, мужчина чудом не подорвался

В пригороде Харькова был обезврежен артснаряд



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, обезврежен еще один снаряд вмен Второй мировой войны .

4 августа на пункт связи 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение об обнаруженном на территории Полевского сельского совета Дергачевского района металлического предмета, похожего на артснаряд.

Звонившим оказался 77-летний местный житель.

ОН решил сократить себе путь домой через поле.

Там он случайно наткнулся на этот предмет.

Поняв его потенциальную опасность, он оградил и запомнил место находки и сразу сообщил спасателям.



Специалист гражданской защиты Дергачевского райуправления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области вскоре отправился к указанному месту и идентифицировал найденный предмет как артиллерийский снаряд диаметром 57 мм времен Второй мировой войны.



6 августа пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области прибыла на место обнаружения взрывоопасного предмета, изъяла его и обезвредила на специально отведенной подрывной площадке.

Фото Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области