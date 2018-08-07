Главная Новости Криминал и происшествия Сокращая путь домой, мужчина чудом не подорвался
07.08.2018  13:47   

Сокращая путь домой, мужчина чудом не подорвался

В пригороде Харькова был обезврежен артснаряд


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, обезврежен еще один снаряд вмен Второй мировой войны .

4 августа на пункт связи 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение об обнаруженном на территории Полевского  сельского совета Дергачевского района металлического предмета, похожего на артснаряд.

Звонившим оказался 77-летний местный житель. 

ОН решил сократить себе путь домой через поле.

Там он случайно наткнулся на этот предмет.

Поняв его потенциальную опасность, он оградил и запомнил место находки и сразу сообщил спасателям.

Специалист гражданской защиты Дергачевского райуправления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области вскоре отправился к указанному месту и идентифицировал найденный предмет как артиллерийский снаряд диаметром 57 мм времен Второй мировой войны.

6 августа пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области прибыла на место обнаружения взрывоопасного предмета, изъяла его и обезвредила на специально отведенной подрывной площадке.

Фото Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области

Источник:   Главное управление ГСЧС Украины
 Тэги:  артснаряд, опасность, харьков, обезврежен, спасатели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия Днепропетровские охранники нашли артснаряды возле газопровода на Харьковщине
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 