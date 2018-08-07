Сокращая путь домой, мужчина чудом не подорвался

В пригороде Харькова был обезврежен артснаряд
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, обезврежен еще один снаряд вмен Второй мировой войны .
4 августа на пункт связи 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение об обнаруженном на территории Полевского сельского совета Дергачевского района металлического предмета, похожего на артснаряд.
Звонившим оказался 77-летний местный житель.
ОН решил сократить себе путь домой через поле.
Там он случайно наткнулся на этот предмет.
Поняв его потенциальную опасность, он оградил и запомнил место находки и сразу сообщил спасателям.
Специалист гражданской защиты Дергачевского райуправления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области вскоре отправился к указанному месту и идентифицировал найденный предмет как артиллерийский снаряд диаметром 57 мм времен Второй мировой войны.
6 августа пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области прибыла на место обнаружения взрывоопасного предмета, изъяла его и обезвредила на специально отведенной подрывной площадке.
Фото Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области
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