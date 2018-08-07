07.08.2018 14:19

В Харькове завершили расследование деятельности крупной преступной группы

Преступники занимались грабежом состоятельных харьковчан



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщвет ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение длительного времени члены ОПГ нападали на зажиточных людей и завладевали деньгами и ювелирными изделиями потерпевших.

Отделом расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области завершено досудебное расследование относительно членов организованной преступной группы.

Ее организатором является ранее неоднократно судимый за корыстные преступления на территории стран СНГ гражданин Азербайджана.

В состав группировки входили граждане Армении и Украины. Почти полгода злоумышленники занимались разбойными нападениями на жителей города Харькова и области.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что бандиты подыскивали своих жертв среди обеспеченных граждан.

Воры тщательным образом готовились к нападениям: отслеживали распорядок дня потерпевших, проверяли наличие материальных ценностей.

Во время совершения преступлений они били хозяев помещений, связывали, угрожали оружием или применением горячего утюга.

В результате угроз и запугиваний люди отдавали бандитам деньги и ценности. Всем членам организованной преступной группы поставлено в известность подозрение по ч. 3 в. 185 (кража), ч.3 4 в. 187 (разбой), ч. 4 в. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Криминального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде держания под стражей.

С целью возмещения убытков на имущество подозреваемых наложен арест. Им угрожает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото ГУ Нацполиции