Главная Новости Криминал и происшествия Иностранный студент под психотропами устроил дебош в отеле
07.08.2018  15:02   

Иностранный студент под психотропами устроил дебош в отеле

Утром 4 августа в полицию сообщили, что в одном из отелей мужчина в неадекватном состоянии цепляется к посетителям.


// Нацполиция

Прибыв на вызов, наряд полиции обнаружил 25-летнего иностранного студента, который подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета.

Вещество направлено на экспертное исследование. По данному факту Киевским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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