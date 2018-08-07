На границе задержан разыскиваемый уголовник

Преступник пересекал границу на пункте пропуска Гоптовка
Как сообщает МГ Объектив, на пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили гражданина Украины, 1991 года рождения, который разыскивался за совершение уголовного преступления.
Как информируют в Восточном региональном управлении ГПСУ, во время проверки документов мужчины, который направлялся на въезд в Украину, пограничники установили, что гражданин разыскивается за совершения уголовного преступления, а именно за «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека или тяжких телесных повреждений потерпевшего».
Пограничники задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.
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