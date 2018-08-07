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07.08.2018  15:17   

На границе задержан разыскиваемый уголовник

Преступник пересекал границу на пункте пропуска Гоптовка


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Как сообщает МГ Объектив, на пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили гражданина Украины, 1991 года рождения, который разыскивался за совершение уголовного преступления.

Как информируют в Восточном региональном управлении ГПСУ,  во время проверки документов мужчины, который направлялся на въезд в Украину, пограничники установили, что гражданин разыскивается за совершения уголовного преступления, а именно за «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека или тяжких телесных повреждений потерпевшего».

Пограничники задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  преступник, задержание, харьков, граница, гоптовка
 
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