07.08.2018 15:17

На границе задержан разыскиваемый уголовник

Преступник пересекал границу на пункте пропуска Гоптовка



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Как сообщает МГ Объектив, на пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили гражданина Украины, 1991 года рождения, который разыскивался за совершение уголовного преступления.

Как информируют в Восточном региональном управлении ГПСУ, во время проверки документов мужчины, который направлялся на въезд в Украину, пограничники установили, что гражданин разыскивается за совершения уголовного преступления, а именно за «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека или тяжких телесных повреждений потерпевшего».



Пограничники задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.