Море вынесло на берег тело пропавшего харьковского студента

Дмитрий Богашов хотел ночью проплыть тринадцать километров
Как сообщяет Бердянск 24, на берегу в Бердянске найдено тело молодого человека.
В полиции подтвердили информацию об утопленнике.
Погибшего опознали.
Им действительно оказался харьковский студент 19-летний Дмитрий Богашов.
Напомним, что Дмитрий пропал в ночь с 4 на 5 августа.
Ранее полиция Бердянска информировала, что двое друзей решили совершить марафонский заплыв от третьего пляжа до оголовка косы.
Один из пловцов сошел на берег в районе «Бригантины», чем, вероятно, спас себя от больших проблем. Дмитрий Богашов, к большому сожалению его родных и близких, погиб.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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