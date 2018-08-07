07.08.2018 15:47

Море вынесло на берег тело пропавшего харьковского студента

Дмитрий Богашов хотел ночью проплыть тринадцать километров



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Как сообщяет Бердянск 24, на берегу в Бердянске найдено тело молодого человека.

В полиции подтвердили информацию об утопленнике.

Погибшего опознали.

Им действительно оказался харьковский студент 19-летний Дмитрий Богашов.

Напомним, что Дмитрий пропал в ночь с 4 на 5 августа.

Ранее полиция Бердянска информировала, что двое друзей решили совершить марафонский заплыв от третьего пляжа до оголовка косы.

Один из пловцов сошел на берег в районе «Бригантины», чем, вероятно, спас себя от больших проблем. Дмитрий Богашов, к большому сожалению его родных и близких, погиб.