07.08.2018 16:19

Под Харьковом - крупный пожар гаража с горючим

При тушении было задействовано три десятка пожарных



www.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС сегодня, вскоре после после полудня в Волчанске начался пожар на территории бывшего авто-транспортного предприятия.

Огонь вспыхнул в бочках горючего, которые стояли в отдельно расположенном одноэтажном гараже.

В 13:35 пожар удалось локализовать на площади 100 м. кв., а в 14:20 - ликвидировать.

От ГСЧС к гашению было привлечено 5 единиц техники и 30 человек личного состава.