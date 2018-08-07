Под Харьковом - крупный пожар гаража с горючим

При тушении было задействовано три десятка пожарных
Как сообщает ГУ ГСЧС сегодня, вскоре после после полудня в Волчанске начался пожар на территории бывшего авто-транспортного предприятия.
Огонь вспыхнул в бочках горючего, которые стояли в отдельно расположенном одноэтажном гараже.
В 13:35 пожар удалось локализовать на площади 100 м. кв., а в 14:20 - ликвидировать.
От ГСЧС к гашению было привлечено 5 единиц техники и 30 человек личного состава.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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