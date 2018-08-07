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07.08.2018  16:19   

Под Харьковом - крупный пожар гаража с горючим

При тушении было задействовано три десятка пожарных


www.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС сегодня, вскоре после после полудня в Волчанске начался пожар на территории бывшего авто-транспортного предприятия.

Огонь вспыхнул в бочках горючего, которые стояли в отдельно расположенном одноэтажном гараже.

В 13:35 пожар удалось  локализовать на площади 100 м. кв., а в 14:20 - ликвидировать.

От ГСЧС к гашению было привлечено 5 единиц техники и 30 человек личного состава.

Источник:   Главное управление ГСЧС Украины
 Тэги:  пожар, харьков, горючее, волчанск, гараж
 
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