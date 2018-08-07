В кафе на Одесской торговали спиртным без лицензии

«Нелегальный» алкоголь изъят правоохранителями.
Налоговики вместе с полицейскими и общественниками выезжали в кафе, расположенное на улице Одесской.
Там был установлен факт продажи алкогольных напитков без наличия соответствующей лицензии.
Полицейские Основянского отдела составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 156 КУоАП.
Алкогольные напитки, которые были в кафе, изъяты.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
влажн.:
давл.:
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