07.08.2018 16:58

В кафе на Одесской торговали спиртным без лицензии

«Нелегальный» алкоголь изъят правоохранителями.



// ГФС

Налоговики вместе с полицейскими и общественниками выезжали в кафе, расположенное на улице Одесской.



Там был установлен факт продажи алкогольных напитков без наличия соответствующей лицензии.

Полицейские Основянского отдела составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 156 КУоАП.



Алкогольные напитки, которые были в кафе, изъяты.

