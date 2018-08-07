Главная Новости Криминал и происшествия Серьезное ДТП на Салтовке: Skoda совершила тройное столкновение, водитель в больнице (ФОТО)
07.08.2018  17:34   

Серьезное ДТП на Салтовке: Skoda совершила тройное столкновение, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня на улице Академика Павлова, 144.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda fabia совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3307, в результате чего врезался в дерево. После этого Skoda совершила столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП водитель Skoda fabia госпитализирован в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивают охрану места происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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