07.08.2018 17:34

Серьезное ДТП на Салтовке: Skoda совершила тройное столкновение, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня на улице Академика Павлова, 144.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda fabia совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3307, в результате чего врезался в дерево. После этого Skoda совершила столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.



В результате ДТП водитель Skoda fabia госпитализирован в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивают охрану места происшествия.