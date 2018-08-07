Серьезное ДТП на Салтовке: Skoda совершила тройное столкновение, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня на улице Академика Павлова, 144.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda fabia совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3307, в результате чего врезался в дерево. После этого Skoda совершила столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.
В результате ДТП водитель Skoda fabia госпитализирован в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Патрульные обеспечивают охрану места происшествия.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
влажн.:
давл.:
ветер: