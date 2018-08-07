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07.08.2018  19:56   

Обиженная женщина отправила в реанимацию бывшего мужа

В пылу ссоры бывшая схватила нож и ударила мужчину в грудь.


// Нацполиция

5 августа около 5:40 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение, что в местную больницу доставлен 43-летний мужчина с колото-резаными ранами грудной клетки. В настоящее время он находится в реанимационном отделении, состояние его здоровья тяжелое. о доставлении в медучреждение пострадавшего с телесными повреждениями.

Правоохранители установили, что накануне мужчина вместе с бывшей женой находился в гостях у своего брата. Компания отдыхала и употребляла алкоголь. Между бывшими супругами возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла бывшему мужу удары в область грудной клетки.

44-летняя злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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