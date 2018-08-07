07.08.2018 19:25

Неудачный обгон: на ХТЗ Opel врезался в дерево

Авария произошла около половині второго дня 7 августа на улице Луи Пастера.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили OPEL Vivaro и MITSUBISHI Lancer, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель Оpel во время обгона зацeпил Lancer, выехал на обочину и врезался в дерево.

Водители от медицинской помощи отказались.



Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) на водителя OPEL Vivaro.

Вину водителя определит суд.