Неудачный обгон: на ХТЗ Opel врезался в дерево

Авария произошла около половині второго дня 7 августа на улице Луи Пастера.
Участниками ДТП стали автомобили OPEL Vivaro и MITSUBISHI Lancer, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель Оpel во время обгона зацeпил Lancer, выехал на обочину и врезался в дерево.
Водители от медицинской помощи отказались.
Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) на водителя OPEL Vivaro.
Вину водителя определит суд.
Логика сегодня будет в приоритете – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
С раннего утра до обеда небо будет ясным. Позже могут набежать тучки, синоптики даже обещают местами кратковременные дожди.
7 августа кредиторы напоминают о себе.
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