08.08.2018 10:52

Ночные пожары в цетре Харькова - на улице Дарвина горели гаражи (ФОТО и ВИДЕО)

Огонь охватил сразу восемь построек



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на улице Дарвина, 16 поступило в 23:04.

Из сообщения стало известно, что горят сразу 2 гаража и 6 хозяйственных построек.

На момент прибытия установлено, что огонь бушует на общей площади около 150 кв.м.

Интенсивность горения была очень высокой.

Существовала угроза распространения огня на соседние гаражи и хозяйственные постройки.

Спасателям удалось спасти от уничтожения огнем 5 гаражей, 3 хозяйственные постройки и 1 автомобиль ВАЗ 2102.

В 00:15 спасателям удалось локализовать пожар.

В 3:10 они окончательно ликвидировали все очаги возгорания.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Фото и видео ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области