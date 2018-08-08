Ночные пожары в цетре Харькова - на улице Дарвина горели гаражи (ФОТО и ВИДЕО)

Огонь охватил сразу восемь построек
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на улице Дарвина, 16 поступило в 23:04.
Из сообщения стало известно, что горят сразу 2 гаража и 6 хозяйственных построек.
На момент прибытия установлено, что огонь бушует на общей площади около 150 кв.м.
Интенсивность горения была очень высокой.
Существовала угроза распространения огня на соседние гаражи и хозяйственные постройки.
Спасателям удалось спасти от уничтожения огнем 5 гаражей, 3 хозяйственные постройки и 1 автомобиль ВАЗ 2102.
В 00:15 спасателям удалось локализовать пожар.
В 3:10 они окончательно ликвидировали все очаги возгорания.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Фото и видео ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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