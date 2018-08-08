08.08.2018 11:18

На клумбе у дома на Братской нашли... гранату (ФОТО)

В Харькове у жилого дома найден смертельно опасный предмет



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, бдительные жители заметили боеприпас в клумбе на улице Братской.



На место выезжало руководство Немышлянского отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.



Полицейские обнаружили опасный предмет, который находился в цветнике возле жилого дома.

Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы.



Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Информация по данному факту зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото Отдела коммуникации полиции Харьковской области